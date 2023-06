Terni: auto danneggiata da veicolo-pirata in via Battisti. Si indaga

Veicolo ‘pirata’ in via Battisti – zona Cardeto – nel primo pomeriggio di mercoledì: l’incidente è avvenuto intorno alle ore 13. Il mezzo, che poi si è dileguato, ha colpito un’auto ferma in sosta – una Opel Zafira di proprietà di una 58enne di nazionalità romena – danneggiando la parte posteriore sinistra e spaccando il lunotto. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Area Sicureza per le operazioni di messa in sicurezza e pulizia e gli agenti della polizia Locale di Terni per eseguire i rilievi e dare il là alle indagini del caso. Per risalire al responsabile, sarebbero state acquisite anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona.

