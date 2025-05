Le condizioni dell’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ di Terni tornano al centro dell’attenzione. Ciò per via di un intervento del consigliere comunale di FdI Roberto Pastura in occasione della commemorazione dedicata proprio a Leonardi.

«Non possiamo non denunciare – scrive Pastura – pubblicamente lo stato di abbandono e degrado in cui versa oggi l’intera struttura. Quella che un tempo rappresentava un’eccellenza del territorio ternano – capace di attrarre turismo sportivo, eventi aeronautici e flussi economici collegati a un segmento di visitatori altamente specializzati e con forte capacità di spesa – è oggi una struttura mal gestita, priva di manutenzione e, soprattutto, senza alcuna visione di sviluppo».

Pastura sottolinea che «dal 2023 non è più attiva alcuna collaborazione con centri di paracadutismo, e l’area è visibilmente trascurata. Edifici in legno degradati, vegetazione incolta, assenza di segnaletica e servizi adeguati. Le immagini odierne dell’aviosuperficie sono eloquenti e parlano più di qualsiasi parola. Particolarmente significativo risulta che l’evento commemorativo odierno dedicato a Leonardi si tenga presso il teatro Secci, e non nell’aviosuperficie che porta il suo nome, perché attualmente non idonea ad accogliere nemmeno un momento simbolico».

Di conseguenza per il consigliere «questa situazione rappresenta una grave perdita per la città e per tutta l’Umbria meridionale, che rinuncia a un’infrastruttura strategica capace di generare indotto economico, lavoro qualificato e promozione territoriale. È inaccettabile che una struttura con tali potenzialità venga lasciata nell’abbandono più totale, priva di un piano di rilancio o di valorizzazione integrata con le politiche turistiche, ambientali e sportive del territorio. Oggi non è solo il momento della memoria: è il momento della responsabilità politica e amministrativa. Serve un progetto serio. Serve una visione. Serve un impegno concreto per riportare l’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ al centro delle strategie di sviluppo della città di Terni».