Terni, bando immobili per volontariato e associazioni: ventuno domande. Via al check

La dirigente al welfare Donatella Accardo nel ruolo di presidente. Poi Francesca Ragugini, Franca Nesta, Angelo Baroni e Federico Bordoni membri esperti delle rispettive direzioni. A chiudere il cerchio Francesca Masciopinto per la funzione di segreteria. Eccola la commissione esaminatrice che si occuperà della valutazione delle ventuno domande arrivate al Comune di Terni per la concessione in uso di immobili e locali comunali: riguardano l’impiego per attività non commerciali nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale da destinare per iniziative legate al benessere della salute psicofisica delle persone anziane. Il termine della presentazione delle offerte era scaduto lo scorso 15 febbraio. Tra le località in ballo ci sono spazi in via delle Arnolfe, via del Tordo, via dell’Amore (ex cavallerizza), via Ippocrate, via delle Palme, via dell’Arringo, via Stocchi, via Papa Zaccaria, strada di Cardeto, strada di Cesure, via Aminale, via Ippocrate, corso Tacito, via Montefiorino, via Gabelletta, via Montefiorino e strada Fontana della Mandorla.

