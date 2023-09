Terni, bar al d’Aloja di Piediluco senza pace: scatta la conferenza di servizi

di S.F.

Non c’è pace per il bar all’interno del polo nautico ‘Paolo d’Aloja’ di Piediluco. Dopo il ricorso al Tar Umbria del Circolo Canottieri Piediluco – c’è stato il rinvio ad altra data per il giudizio – contro il provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per i presunti abusi edilizio, ecco un altro passaggio. Questa volta di natura tecnica: c’è chi ha presentato un’istanza per l’accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica per l’esercizio dell’attività. Evidentemente per risolvere il problema attuale. Il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha convocato in tal senso la conferenza di servizi decisoria. Servirà a mettere la parola fine alla vicenda? Da ricordare che il bar è una delle opere previste all’interno del maxi progetto Pnrr da 4 milioni di quadro economico.