Torna il Baravai a Terni. L’edizione 2025 della kermesse scatterà sabato 14 giugno con una serata in memoria di Stefano Micheli, ex componente dello storico gruppo ternano MyMine, scomparso di recente. Diversi i format previsti. Conclusione fissata a domenica 28 settembre.

Si parte con Baravai Music, a cura della Cooperativa Le Macchine Celibi, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno a partire dalle ore 18, con due appuntamenti ad ingresso gratuito. La serata inaugurale – spiegano gli organizzatori *- di sabato 14 sarà dedicata a Stefano Micheli, ex componente dello storico gruppo ternano MyMine. Il gruppo, celebre per la hit Hypnotic Tango che negli anni ’80 scalò le classifiche internazionali, torna oggi di grande attualità con la riscoperta del fenomeno italo disco. Domenica 15 giugno sarà la volta di Peter Doherty, che, nell’unica data italiana, presenterà il suo nuovo album Felt Better Alive. Leader di due band simbolo degli anni Duemila, The Libertines e Babyshambles, Doherty torna in una veste intima e solista, con un progetto che esalta la sua vena più poetica e artistica.

Per tutta l’estate, il palco dell’anfiteatro Romano ospiterà spettacoli promossi da enti e associazioni locali, un risultato figlio della sinergia instaurata tra i soggetti culturali ternani e la manifestazione. «Letz Produzioni, tra le realtà più consolidate del territorio, organizzerà quattro appuntamenti. Nei primi due, in programma il 25 e 26 luglio, presenterà una sua nuova creatura: La Formica Rossa, rassegna che vedrà protagonisti Barbascura X con Sono qui per caos e Stefano Nazzi con Canti di guerra per l’unica data nel Centro-Sud Italia.

Letz curerà poi Letz Festival, giunto alla III edizione, in programma il 29 e 30 agosto: «Un appuntamento che trasformerà Terni in un dancefloor a cielo aperto con ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Modeselektor (Dj) per la sua unica data estiva italiana, e ancora Mace, Ela Minus e molti altri». Gli appuntamenti si alterneranno tra il palco principale dell’Anfiteatro, riservato agli eventi di punta, e quello più raccolto del Giardino, dove si esibiranno band, dj, comici e divulgatori emergenti.