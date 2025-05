di S.F.

Una manifestazione di interesse per la progettazione e realizzazione di attività culturali in biblioteca «da svolgersi a titolo gratuito in orari pomeridiani, serali e festivi». Obiettivo? L’ampliamento dell’orario di apertura. A provarci è il Comune di Terni. Se e come andrà così lo si vedrà più avanti. Palla in mano al dirigente Andrea Zaccone e alla responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Franca Nesta.

Saranno loro, in primis, ad elaborare la manifestazione d’interesse per raccogliere iniziative. Gli ambiti citati per l’organizzazione di attività? Sono citati come esempio storia e cultura del territorio, ambiente, archeologia, religione, natura e paesaggio, tematiche psicologiche, mediche, sociali, antropologia ed etnografia, patrimonio artistico e culturale, filosofia, letteratura, tecnologia, scienze naturali fisiche, chimiche, matematiche, commercio/economia ed arti varie.

Il punto base è che, allo stato attuale, ha un orario d’apertura che va dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. E ora c’è la novità tenuta in considerazione «la già consolidata attrattività, la posizione strategica della bct e la volontà dell’amministrazione di voler proporre allacittadinanza un’offerta culturale più ampia negli orari pomeridiani, serali e festivi attraverso una sinergica collaborazione con altre istituzioni, associazioni culturali, imprenditoriali, di categoria e con ogni altro soggetto che voglia contribuire alla progettazione e realizzazione delle attività».

Una proposta che ha riflessi diretti sui conti dell’ente, quantomeno a livello potenziale: di mezzo ci sono le maggiori spese per le utenze, i servizi di pulizia, vigilanza e soprattutto gli straordinari per il personale comunale. Firmano Zaccone, il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore Michela Bordoni.