Bct Terni, centrale termica: società di Molfetta in azione per 200 mila euro

di S.F.

Se ne parla da anni ed il progetto di fattibilità tecnica/economica risale ormai a quasi tre anni fa. Ora l’intervento è in partenza considerando che in giornata è stata depositata la notifica preliminare di cantiere: si rimette mano alla biblioteca comunale di Terni con il III stralcio funzionale legato ai fondi – Agenda urbana – Por Fesr 2014/2020.

Riqualificazione energetica

La palla è in mano all’energy manager di palazzo Spada, l’ingegnere Nazareno Claudiani, in questo caso il responsabile unico del procedimento. Si tratta dell’operazione per l’efficientamento energetico della Bct attraverso la riqualificazione della centrale termica: nel 2020 fu approvato il Pfte per un quadro economico da 300 mila euro ed un importo a base d’asta da 188 mila euro, comprensivo anche dell’installazione di un sistema di termoregolazione e di controllo building automation. Più il lavoro sui ventilconvettori, tubazioni e pompe di circolo. In teoria – fu specificato all’epoca – tutto ciò dovrebbe consentire un «significativo miglioramento in termini di prestazioni energetiche e comfort ambientale per quello che attiene agli aspetti igienico-sanitari relativi alla qualità dell’aria».

Società di Molfetta in azione

Le cifre in realtà sono diverse. Il lavoro è stato affidato il 10 giugno del 2022 per un importo contrattuale da 197 mila euro in seguito al ribasso offerto del 24,26% da parte della ditta entrata in azione, vale a dire la Giesse Impianti srl di Molfetta (Bari). Della progettazione – definitiva ed esecutiva – se ne è occupata una società ternana, la Cf Consulting srl. Tempo stimato di esecuzione? 120 giorni. Dunque se ne parla per settembre, sempre che la Giesse non riesca a finire in anticipo. Di certo la prima operazione è stata curiosa: la rimozione dei coriandoli trovati nei locali. Nel cartello di cantiere inoltre – evidentemente era stato preparato in autunno – è indicata come data di avvio il 14 ottobre 2022.