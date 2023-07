Terni: «Bene le verifiche sui permessi ma ripensare le modalità di apertura della Ztl»

del Comitato famiglie del centro storico – Terni

Lo scorso 16 giugno a Terni si è costituito il Comitato famiglie del centro storico, in rappresentanza delle necessità e dei problemi irrisolti delle famiglie che da anni vivono il centro storico e ne subiscono purtroppo i problemi come quelli legati alla Ztl. La nascita del comitato, che conta ad oggi ben 143 famiglie aderenti, si è resa necessaria subito dopo aver appreso dell’incontro organizzato dall’assessore al commercio Stefania Renzi, lo scorso lunedì 12 giugno alle ore 9.30 presso la Bct, insieme ai soli commercianti per la definizione delle nuove politiche riguardanti i criteri di accesso alla Ztl e la riprogrammazione dei parcheggi a pagamento.

Come anticipato nel precedente comunicato del 30 giugno, siamo rimasti notevolmente sorpresi per aver totalmente escluso le famiglie residenti del centro dall’incontro stesso; escludendo quindi coloro che abitano da anni il centro storico e che conoscono più di tutti i problemi e le criticità della Ztl fin dalla sua nascita. La situazione all’interno della Ztl, ad oggi, deve necessariamente trovare un equilibrio, tutelando prima di tutto le famiglie residenti, che hanno il diritto di poter circolare e parcheggiare nei pressi della propria abitazione.

Recentemente abbiamo invece apprezzato le parole dell’assessore all’urbanistica Marco Iapadre che ha compreso almeno uno dei problemi evidenziati dal nostro comunicato, relativo all’assoluta necessità di controlli dei permessi rilasciati, che dalle verifiche di questi giorni da parte dell’amministrazione risultano essere circa 23 mila. Criticità ampiamente resa nota dal nostro comitato, che danneggia in modo particolare le famiglie residenti senza autorimessa. Segnaliamo che in questi giorni di fine luglio sono state aggiunte segnaletiche verticali di divieto di fermata nei pressi della Passeggiata di Terni. Concordiamo che sia stato fatto per il decoro e per la sicura viabilità dei mezzi di soccorso, ma questo ha significato togliere ulteriori posti auto per residenti senza autorimessa, mentre zone di parcheggio auto sono state date in concessione ai locali per posizionare tavolini su strada, cosa che un residente non può equamente richiedere.

Concordiamo quindi con l’amministrazione (se si vuole ridurre le aree di parcheggio) riguardo ad un taglio significativo e una verifica seria dei permessi rilasciati, oltre ad un necessario controllo da parte della polizia Locale anche il sabato e domenica, di chi all’italiana ‘fatta la legge, trova l’inganno’ e parcheggia sfruttando il tempo del carico-scarico nelle aree pedonali. Al contempo evidenziamo che questo è solo uno dei numerosi problemi che attengono alla Ztl, infatti è assolutamente impensabile proporre come fatto a giugno scorso (con il coinvolgimento dei soli commercianti) una sperimentazione per l’apertura della Ztl che autorizza le autovetture senza permesso ad attraversare il centro in un orario improponibile ovvero dalle ore 18 fino alle 5 del mattino.

Il problema dell’apertura, non è da attribuirsi solo a questioni tecniche, burocratiche o informatiche come l’adeguamento dei pannelli elettronici per diffondere le informazioni ai cittadini, ma ad una vivibilità del centro storico che presenta palesi criticità di congestionamento nella circolazione di auto, autobus e operazioni di carico e scarico di veicoli commerciali, notevoli disagi al transito e dissesti evidenti sul manto stradale e su quello pedonale. Aprire la Ztl ed adoperarsi nel restringere gli orari del carico e scarico come ipotizzato non risolve assolutamente i problemi delle famiglie residenti nè dei commercianti.

Ribadiamo tra l’altro una totale mancanza di correlazione socio-economica tra apertura della Ztl e rilancio del commercio, soprattutto se si guarda a modelli virtuosi di gestione dei centri storici di altre grandi città ma anche di città delle stesse dimensioni di Terni, dove i centri storici sono esclusivamente pedonali con l’eccezione di passaggio e sosta dei soli residenti o cittadini invalidi. Il Comitato famiglie del centro storico è promotore di un centro più vivibile, pulito e sicuro a tutela di tutti coloro che lo vivono e soprattutto lo abitano, proponendo le migliori soluzioni nel pieno rispetto e nella piena collaborazione con tutti.