Terni: Benucci-Attili portano l’argento europeo all’Italia Master. Bronzo per Vichi nel maschile

Nel cuore del torneo Europeo a squadre Master a Ciney, in Belgio, il 10 maggio la squadra italiana del fioretto femminile ha dimostrato grande determinazione e talento, conquistando la medaglia d’argento. Tra le atlete che hanno brillato sulle pedane, spiccano le due fiorettiste ternane, Elena Benucci e Marianna Attili che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra. Ma anche la squadra della spada maschile – composta dal ternano Tommaso Vichi insieme ai suoi compagni Federico Bollati, Carlo Penzi, Mattia Pedone e Claudio Pirani – ha brillato, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

L’argento del fioretto femminile

«La squadra azzurra – raccontano dal Circolo scherma Terni – ha fatto il suo ingresso trionfale già dalla fase a gironi, dimostrando una superiore abilità tecnica e una solida strategia di squadra. Nei quarti di finale, hanno sconfitto la Finlandia con un punteggio di 45-32, mostrando una prestazione dominante che ha impressionato gli avversari e i fan. La semifinale ha visto la squadra italiana affrontare la Francia, e con una performance magistrale, hanno sbaragliato gli avversari con un netto punteggio di 45-26. Questa vittoria ha consolidato la loro posizione in finale, alimentando le speranze di un trionfo finale. Nella battaglia per l’oro, la squadra italiana ha affrontato un duro avversario nell’Ungheria. Nonostante una lotta tenace e un impegno inestimabile da parte delle atlete italiane, l’Ungheria ha prevalso con un punteggio di 36-26. Tuttavia, questo non ha offuscato la brillantezza del risultato ottenuto dalla squadra italiana, che ha conquistato il secondo gradino del podio europeo».

Il bronzo della spada maschile

Nella stessa giornata, «non solo la squadra del fioretto femminile ha conquistato l’argento europeo, ma anche la squadra della spada maschile ha brillato, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Composta dal ternano Tommaso Vichi insieme ai suoi compagni Federico Bollati, Carlo Penzi, Mattia Pedone e Claudio Pirani, la squadra ha dato prova di una prestazione eccezionale durante tutta la competizione. Dopo una serie di assalti formidabili, la squadra italiana ha sconfitto la Germania nei quarti di finale con un punteggio di 45-36, dimostrando una volta di più la loro abilità e la loro determinazione. Sebbene abbiano subito una sconfitta contro la Francia con un punteggio di 39-45, non si sono arresi e hanno continuato a lottare per il podio. Nella finale per il terzo e quarto posto, l’Italia ha affrontato la Polonia con fermezza e determinazione, conquistando una vittoria schiacciante con un punteggio di 30-18, e garantendosi così la medaglia di bronzo. La doppia vittoria per il Circolo scherma Terni – concludono – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, dimostrando il talento e l’impegno dei loro atleti. In una sola giornata, il circolo può vantarsi di aver portato a casa due medaglie europee, confermando il loro status di eccellenza nel panorama della scherma internazionale».