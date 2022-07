Terni: bimbo di 5 anni investito da un’auto in centro storico

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 17.30, in via dell’Ospedale, a Terni, a due passi da largo Manni. Un bambino di 5 anni e mezzo di origini nigeriane, è stato investito da un’autovettura – una Fiat Punto – condotta da un 32enne di origini indiane (S.H.S. le sue iniziali). Il piccolo, ferito ad un piede, è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

