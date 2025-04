L’istanza al Suape è stata depositata mercoledì e riguarda il civico 7 di piazza San Francesco, a Terni. Dove fino a pochi mesi era attivo Jeppson Taco: è in arrivo un altro bistrot in centro, questa volta a ‘firma’ brasiliana.

A puntare sul locale – un bar e bistrot chiamato Il Capitano, Un viaggio di sapori – è infatti il 53enne Frederico Guilherme Fraga de Faria Zanani. Con tanto di ricerca di personale per sala e cucina. La domanda che magari qualcuno si pone è: perché venire a Terni dal Sudamerica e tentare l’avventura in un settore totalmente diverso da ciò che si è fatto in precedenza?

«Sono un imprenditore nato in Brasile, dove ho un’azienda di tecnologia – spiega – da 25 anni». Poi la decisione di trasferirsi vicino Roma per stare vicini all’unico figlio durante il periodo universitario del giovane. «Ho iniziato a studiare cucina qui in Italia, già pensando di intraprendere un’attività, dopotutto è giusto che io investa nel luogo in cui vivo», sottolinea.

Il nome prescelto ha una sua logica: «Sono realmente un capitano abilitato e ho veleggiato molto. Mi avvalgo della consulenza professionale di due cuochi della città, Matteo Barbarossa e Andrea Feroce». L’auspicio, come per tutti, è che la scommessa sia vinta.