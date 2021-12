Terni, Bmw si abbatte su auto in sosta in via Mentana e fugge. Tanti danni: caccia al pirata

L’incidente stradale è accaduto nella notte fra venerdì e sabato, all’inizio di via Mentana (lato via XX Settembre) a Terni. Un’autovettura Peugeot 208 di proprietà di un giovane ternano e praticamente nuova – un mese di ‘vita’ -, ferma in sosta al lato della carreggiata, è stata violentemente colpita e seriamente danneggiata da un’altra auto il cui conducente ha pensato bene di fuggire subito dalla scena. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto da svegliare alcuni residenti della zona e spostare la Peugeot di circa tre metri rispetto a dove si trovava. Anche una Mercedes, in seguito al sinistro, avrebbe riportato dei danni.

Le indagini

Sull’accaduto, rilevato poi sabato mattina dagli agenti della polizia Locale di Terni, sono in corso indagini per risalire al responsabile dell’incidente. Da alcune parti lasciate sull’asfalto dall’auto fuggita, si può ipotizzare che si tratti di una Bmw Serie 3 di colore nero, probabilmente del 2007. L’appello di chi si è ritrovato l’auto distrutta è uno solo: che qualcuno fornisca, se può, elementi utili a rintracciare colui che è scappato. Anche la polizia Locale è al lavoro in tal senso e si cercano testimoni che possano riferire elementi utili. Un residente della zona ha visto l’auto ripartire a tutta birra, ma purtroppo non avrebbe avuto il tempo di notare dettagli della targa.