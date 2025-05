di M.L.S.

C’è tempo fino al 25 maggio per presentare la domanda relativamente alla Borsa di Studio del Rotary Club di Terni dedicata alla memoria del professore Carlo Bicciolo. Si tratta di un’importante opportunità per molti giovani studenti iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni. La borsa di studio mette sul piatto 2 mila euro per lo studente più meritevole. Il Rotary di Terni ha istituito questa borsa di studio, intitolata ‘Premio Carlo Bicciolo’, insieme ai familiari del professore.

Carlo Bicciolo, per tanti anni primario del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e per un breve periodo anche docente ai corsi raddoppiati di medicina dell’Università degli Studi di Perugia, è uno di quei nomi che i ternani legano a una generazione di fuoriclasse in ambito sanitario.

L’importo destinato, come detto, è di 2 mila euro e sarà assegnato al laureato in medicina presso l’Università degli Studi di Perugia-sede di Terni, tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025, la cui tesi sia giudicata la migliore tra quante saranno presentate entro e non oltre il 25 maggio 2025, con invio tramite Pec alla mail: [email protected], oppure a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Rotary Club Terni – via D. Bramante, 4/6 – c/o Hotel Garden – 05100 Terni.

La presentazione del premio è avvenuta lo scorso 13 marzo alla conviviale Rotary, alla presenza del dottor Giulio Bicciolo, erede insieme al fratello Andrea, del professore Carlo Bicciolo. «Si tratta di una significativa e importante iniziativa – ha commentato la presidente del Rotary Club di Terni, Margherita Cirillo – a beneficio dei giovani che si impegnano negli studi e nella formazione presso la nostra città di Terni. Da sempre il Rotary è impegnato nella valorizzazione dei giovani e nella crescita e nello sviluppo della comunità in cui agisce».