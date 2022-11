Terni: botte da orbi in via Campriani. Arriva la polizia

È di tre persone denunciate, tutte di origine straniera, il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio di mercoledì in via Alcestre Campriani a Terni – fra viale Brin e via Fratelli Rosselli – zona nota anche per un’intensa attività di spaccio di stupefacenti. I tre se ne sarebbero date di santa ragione ed uno di loro ha avuto anche la necessità di essere soccorso sul posto dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, le sue condizioni comunque non sono gravi. Gli altri due sono stati condotti in Questura dal personale della squadra Volante della polizia di Stato, nei loro confronti sono scattati provvedimenti, così come nei confronti del terzo soggetto. Tutti dovranno rispondere del reato di rissa per il quale sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su