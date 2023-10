Terni: botte, sedie e tavoli ‘volanti’. Rissa in vico dell’Olmo: indaga la polizia di Stato

Indaga la polizia di Stato su quanto accaduto nella tarda serata di venerdì in vico dell’Olmo, centro storico di Terni, dove più persone – a giudicare dai video girati sui social sembrano ‘tafferugli’ fra due fazioni opposte – hanno iniziato a tirarsi sedie e tavolini di fronte ad un locale e di fronte agli occhi dei clienti dei vari esercizi, attoniti e in qualche caso divertiti. Sul posto sono giunte più pattuglie della squadra Volante di Terni ma all’arrivo degli agenti, i protagonisti della rissa – uno dei quali a torso nudo – erano già fuggiti dalla scena. Il sospetto è che lo stato di alterazione dei coinvolti abbia in questo caso, più che ragioni connesse allo spaccio o altri elementi di microcriminalità, innescato la violenza che ha causato danni e messo a rischio anche l’incolumità di chi lavora e degli estranei presenti alla scena.

IL VIDEO DI VICO DELL’OLMO (FONTE INSTAGRAM)

VIOLENZA IN VIALE BRIN: LA SITUAZIONE È TESA – L’ARTICOLO