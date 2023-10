Terni: coltellate e bottigliate. In viale Brin il clima è di perenne tensione

Alcol, droga, risse, sesso e oscenità alla luce del sole, ma pure coltellate, bottigliate e un clima di tensione che attraversa gran parte del quartiere. Negli ultimi giorni, nel tratto di viale Brin compreso fra l’incrocio con via Campofregoso e quello semaforico di via Breda/Centurini, si sono moltiplicati gli episodi violenti. Chi vive da queste parti, semplicemente ha paura e da tempo. Perché – non solo di notte – c’è chi urla, litiga, si picchia. Ma c’è anche chi si prende a coltellate e bottigliate. Di solito per motivi banali, spesso legati al consumo di alcol e droghe. Le forze dell’ordine intervengono sia nell’immediatezza dei fatti che periodicamente, per operazioni di controllo che hanno come scopo quello di far percepire la ‘presenza’ di chi amministra la sicurezza. Ma in viale Brin si va a ondate, e a periodi di relativa calma si alternano altri, come l’attuale, segnati da episodi più e meno gravi. Originati nella stragrande maggioranza dei casi da frustrazione e un degrado sociale che diventa violenza.

Venendo ai fatti, nella notte fra lunedì e martedì un uomo di nazionalità romena è stato accoltellato. I sospetti sono su un altro cittadino straniero, di origini albanesi, e le indagini sul caso sono condotte dalla squadra Mobile della questura di Terni. Di certo c’è che l’accoltellato – che ha riportato ferite ad un braccio ma pure alla schiena – è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Mercoledì sera, invece, proprio sotto ai palazzi, due cittadini stranieri – nordafricani – hanno avuto un violento litigio con uno dei due che ha colpito l’altro con una bottigliata ed è fuggito dalla scena. A terra, tanto sangue e residenti ancora una volta inorriditi e spaventati dalla brutalità dei fatti e, purtroppo, anche del contesto. In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Terni, fra comando stazione di Papigno e Nor, e l’aggressore sarebbe stato individuato.

Questi gli ultimi episodi, non legati fra loro, avvenuti in viale Brin. Nei giorni precedenti, altre situazioni ‘borderline’ fra liti in mezzo alla strada e di fronte agli esercizi commerciali, denunce, arresti, interventi delle forze dell’ordine. Il rischio è che tutto ciò diventi la normalità per chi vive in un’area della città che, fra la vicina Sant’Agnese e un altro quartiere come borgo Bovio a due passi, a volte somiglia a una sorta di grande ghetto.

