di S.F.

Da un lato il nuovo McDonald’ e il Conad, in mezzo il percorso della futura bretella di collegamento tra via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena. Con un problema: non ci sono ancora i fondi per avviare il II stralcio.

MARZO 2024, LA PROVA DI CARICO DEL PONTE PER IL I STRALCIO

Ad un anno di distanza dal completamento del I stralcio da 1,5 milioni di euro, si è ancora a caccia di quanto necessario per ultimare la complessa operazione – tra fallimenti, stop&and go, problemi tecnici e quant’altro va avanti da un bel po’ di anni – viaria. Tra i cittadini c’è chi lamenta la necessità di accelerare l’iter per il miglioramento della viabilità generale, in particolar modo tenendo in considerazione l’incrocio via Giandimartalo di Vitalone-Santa Maria Maddalena.

FEBBRAIO 2023, ESSETI IN AZIONE: SI RIPARTE DOPO ANNI DI STOP

Ma a che punto siamo? «La volontà di farlo c’è, si sta lavorando realmente all ricerca di finanziamento», ha commentato giovedì mattina l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi. «Ne abbiamo chiesto uno specifico». Da vedere se andrà a buon fine. C’è una certezza: più passa il tempo e maggiori saranno i costi per completare il tutto.