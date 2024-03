Terni, bretella via Urbinati: prove di carico del ponte e chiusura I stralcio

Ultime operazioni e cantiere – I stralcio funzionale da 1,5 milioni di euro, per il II si vedrà – per la realizzazione del collegamento tra via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena in chiusura. Venerdì mattina sono state eseguite le prove di carico su via Villa Fongoli, step propedeutico al collaudo statico del ponte e alla valutazione delle deformazioni dell’impalcato in cemento armato realizzato nelle scorse settimane. A questo passaggio si giunge ad oltre un anno dalla consegna, ora l’operazione è di fatto conclusa. Resta da capire come e quando si proseguirà con il II stralcio. Iter seguito in particolar modo dal direttore dei lavori Stefano Carloni e dal coordinatore per la sicurezza Giacomo Falcetti.

VIA LIBERA ALLA NUOVA ROTATORIA

FEBBRAIO 2023, ESSETI IN AZIONE: SI RIPARTE DOPO ANNI DI STOP

DICEMBRE 2022, L’AGGIUDICAZIONE ALLA ESSETI