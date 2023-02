Terni, via Urbinati-S.M. Maddalena: c’è la notifica di cantiere, ci si riprova

di S.F.

Parlare di ripartenza per questo cantiere è sempre un’enigma vedendo lo ‘storico’ più che negativo degli ultimi anni. Nel 2019 è andata come peggio non si poteva – di mezzo anche un fallimento – e ora siamo arrivati al 2023 con la situazione che è pressoché immutata, se non il nervosismo dei cittadini e dei residenti che è andata aumentando. Fatto sta che venerdì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per uno dei lavori più problematici degli ultimi decenni a Terni, vale a dire la realizzazione della bretella di collegamento tra via Urbinati e strada di Santa Maria Maddalena: movimenti in arrivo in zona ospedale dopo l’aggiudicazione dello scorso dicembre alla Esseti srl. Si inizia con il I stralcio da oltre 1,5 milioni di euro.

DICEMBRE 2022, L’AGGIUDICAZIONE ALLA ESSETI

LA RIPARTENZA? «SPERIAMO IN PRIMAVERA»

27 GIUGNO 2019, LA RIPARTENZA. POI STOP E ANCORA GUAI

IL RECUPERO DELLE RISORSE

28 GENNAIO 2021, RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON LA EDILWAL

Le stime dei lavori



Nella scheda di cantiere viene stimato come giorno di inizio lunedì 13 febbraio: è in questa data che la Esseti dovrebbe entrare in azione per le prime operazioni propedeutiche alla ripartenza del cantiere per la bretella. Durata? Se tutto fila liscio – come quasi mai accade, se poi si parla di questo specifico cantiere è meglio lasciar perdere – il cantiere sarà ultimato in 365 giorni, nel febbraio del 2024. Certo, far peggio rispetto al recente passato sembra quasi impossibile. Da ricordare che la società di via Vanzetti si è aggiudicato l’appalto con un ribasso di poco superiore all’11,31% e soprattutto che per completare l’intera opera occorrono oltre tre milioni di euro. Per ora palazzo Spada procede con il I lotto. Le condizioni di partenza sono ben ‘apprezzabili’ dalle immagini sotto. E pensare che si tratta di una delle porte di accesso alla città, a pochi passi dal Santa Maria.