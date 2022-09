Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 16, all’incrocio fra viale Brin e viale Centurini, a Terni. L’impatto – piuttosto violento ma non risultano persone rimaste ferite – è stato fra un’ambulanza e un’autovettura Fiat Punto. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Condividi questo articolo su