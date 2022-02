Terni, bronzo in Egitto per Alessio Foconi in coppa del mondo

Bronzo africano per Alessio Foconi. Il fiorettista del Circolo Scherma Terni non è stato granché protagonista in pedana, ma può comunque festeggiare il podio insieme ai compagni di squadra Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini: a Il Cairo, nella Nbe World Cup Championships 2022, gli azzurri hanno concluso al 3° posto la gara a squadre battendo nella ‘finalina’ Jyae Gyu Chung, Taegyu Ha, Jun Heo e Dongsu Kim per 45-29. In precedenza erano state battute Olanda (45-29) e Hong Kong (45-33). L’atto decisivo per l’oro è tra Russia e Stati Uniti.

Condividi questo articolo su