Terni, brucia auto in A1: tanta paura e nessun ferito

Intervento determinante e tempestivo da parte degli agenti della polizia Stradale di Orvieto, del comandante Stefano Spagnoli, che giovedì mattina intorno alle ore 11 sono intervenuti lungo l’autostrada A1, direzione nord fra i caselli di Attigliano e Orvieto (Terni), per un’auto che ha preso fuoco. Gli uomini della Stradale hanno evitato incidenti e conseguenze ancora più pesanti per la circolazione stradale. Il conducente del veicolo è riuscito a scendere autonomamente prima che il mezzo venisse distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza. Dopo circa un’ora il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

