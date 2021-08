L’auto – una vecchia utilitaria – è andata distrutta ma, almeno, non si contano altri danni e nessuno è rimasto ferito. Incendio all’alba di giovedì a Terni, intorno alle ore 6, in via Filippo Turati (altezza incrocio via Lungonera Savoia) che ha portato all’immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme hanno interessato un’autovettura e sono state prontamente domate.

