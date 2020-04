Un furgone adibito al trasporto di pollame ha preso fuoco giovedì mattina intorno alle ore 10.30 in via Vulcano a Terni, nella zona di borgo Bovio. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Terni. Il mezzo è andato parzialmente distrutto ma il conducente non ha riportato conseguenze fisiche. In salvo anche gli animali trasportati.

