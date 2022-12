Terni: buche ‘killer’ per pneumatici e non solo. Danni in serie

Maltempo, buche, strade – urbane ed extra urbane – che diventano simili a una groviera. E auto danneggiate. L’escalation, dopo le piogge degli ultimi giorni, riguarda tutta la regione, dalle strada di competenza Anas – come l’E45 – a quelle regionali, provinciali, comunali. E ovviamente anche a Terni si registrano disagi e segnalazioni. L’ultima in ordine di tempo, giunta all’attenzione di umbriaOn, è relativa al ternano A.C. che nella serata di venerdì ha letteralmente spaccato uno pneumatico della sua Ford Focus in via Ciaurro (zona San Martino). La ruota è infatti finita dentro la ‘buca’ di un tombino ormai sguarnito dall’asfalto e il danno è stato inevitabile. Il Comune di Terni, fra l’altro, da tempo non risulta più assicurato contro situazioni simili e la prospettiva per tanti utenti è quella della richiesta dei danni all’ente e, quindi, della causa civile. Auguri.

