Terni, Carsulae Teatro: Buttafuoco ospite

Carsulae si prepara al secondo appuntamento della stagione teatrale estiva: dopo il debutto con Ascanio Celestini, alla vigilia di Ferragosto, precisamente il 14 agosto alle 20.45, sarà ospite sul palcoscenico – per la prima volta in assoluto a Terni – il giornalista, intellettuale e scrittore siciliano Pietrangelo Buttafuoco.

Tra magia e leggende popolari

Buttafuoco sarà accompagnato dai musicisti Mario Incudine e Antonio Vasta in uno spettacolo scritto da lui stesso, dal titolo ‘Il dolore pazzo dell’amore’. L’autore narra storie magiche e leggende popolari della sua isola che si perdono nella notte dei tempi e, tra ballate, tradizioni ancestrali e presenze fantastiche, irrompe la storia contemporanea. Su tutto, aleggia il sentimento travolgente dell’amore. I biglietti dello spettacolo (12 euro l’intero, 5 il ridotto per gli under 18) sono in prevendita sul sito www.vivaticket.it, oppure acquistabili telefonando al numero 348-7561801 o la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria di Carsulae.