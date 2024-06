Terni, calcio a 5: ‘Cardeto Cup’ con oltre 100 iscritti. Primo premio da 1.000 euro

Un torneo dalla durata di quasi tre settimane per ravvivare il parco con un bel po’ di sport. C’è soprattutto questo obiettivo alla base del ‘Bar Cardeto Cup’ al Galigani di Terni, messo in piedi grazie alla collaborazione tra Asi – referente Jacopo Rosati -, il locale comitato formatosi da poco e la nuova attività inaugurata a maggio: c’è il coinvolgimento delle attività di zona e, in particolar modo, il ristorante ‘Lu Somaru’ per il terzo premio. Saranno dodici le squadre protagoniste con circa 120 iscritti in totale da lunedì 17 giugno a venerdì 5 luglio: il gruppo vincitore si porterà a casa 1.000 euro.

