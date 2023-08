Terni, caldo e acqua: riattivate 7 fontanelle

Parco Collerolletta, area cani in via del Raggio Vecchio, parco di via Campriani, area verde in via Bezzecca, giardini di via Brenta e via del Tavernolo al parco della Legalità. A stretto giro toccherà all’area di via Campofregoso: sono le sette aree dove sono state riattivate le fontanelle pubbliche in collaborazione tra Comune, Asm e Sii.

Emergenza calore

«Il punto d’acqua, nelle ondate di caldo eccezionale, costituisce un sostegno ai cittadini e ai turisti», le parole dell’assessore al welfare Viviana Altamura. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato a metà luglio, ringrazio la direzione lavori pubblici e tutti gli enti che si occupa della gestione della risorsa idrica e delle sue reti. Agli impianti riattivati si aggiunge non ultimo la Casa dell’Acqua di largo Atleti Azzurri di Italia, recentemente entrata in funzione, a disposizione di tutti i frequentatori della Passeggiata e del camposcuola Casagrande».