Terni: campionati nazionali giovanili di scacchi. Concluse le qualificazioni alla Fondazione Sbrolli

Domenica 3 dicembre, presso la Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni, si è svolta ‘l’ultima chiamata’ per le qualificazioni alla fase nazionale dei campionati italiani giovanili di scacchi under 18. Le finali nazionali per decretare i campioni di scacchi nelle varie categorie si svolgeranno la prossima estate, probabilmente a Fiuggi (Frosinone). A combattersi nelle 64 case della scacchiera quadrata, hanno partecipato circa 30 ragazzi provenienti anche da fuori regione. Il torneo è stato organizzato dall’istruttore Federale di scacchi Francesco Rizzo, con la collaborazione del suo circolo di appartenenza (ASD Circolo Scacchistico Bolognese) e il fondamentale contributo logistico e organizzativo della Fondazione Fulvio Sbrolli e del Panathlon Club Terni. Per la categoria under 10 si è qualificato Nicola Pietro Agrello, per la categoria under 12 Jennifer Glover e Arturo Fanelli Rizzo, per la categoria under 14 Riccardo Mesca e Andrea Pollicino.

