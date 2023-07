Terni, campionato italiano E-Bike: Tommaso Bianchetti super a Sestriere

Un grande risultato per gli atleti ternani impegnati nel campionato italiano E-Bike Fmi a Sestriere, in Piemonte. In grande evidenza in particolar modo il capitano del team Ternana Bike 22 Tommaso Bianchetti: ha trionfato in entrambe le giornate e, in questo modo, mantiene la leadership sia nella classifica assoluta che di categoria. Anche Matilde Bianchetti resta al comando della classifica, mentre Giulio Musiani, Edoardo Cardinali e Francesco Pioli hanno concluso al 2° posto nelle rispettive categorie.

Condividi questo articolo su