Ginnastica a Terni, campionato regionale silver: vittorie e podi per l’Asd Gymnica

Una due giorni di vittorie e podi per l’Asd Gymnica di Terni, protagonista nel weekend tra il pala DiVittorio e Foligno in occasione della seconda prova del campionato regionale Silver di ginnastica ritmica. In pedana tutte – sono undici – le società umbre.

Le medaglie

Oltre all’Asd Gymnica Terni – società organizzatrice – hanno partecipato la polisportiva La Fenice, l’Asd Ginnastica Perugia, Adus Forte Braccio, Centro Ginnico Buddy, Asd Fontivegge Gryphus, Asd Olympia 2000, Ssd Fulginium, Ssd Clinique, Ssd Gymnica Bastia e l’Asd Melos. In totale sono state 130 le ginnaste protagoniste in pedana alla presenza del presidente del comitato regionale della Fgi, Roberto Settimi, e del delegto provinciale del Coni Fabio Moscatelli. Trionfi ternani per Agnese Sinibaldi (categoria Lb2 A1), Viola Bussetti (Lb2 A2) e Alice Pellegrini (Ld S1); argento per Giulia Maurizi (Lc A3) e Carolina Michelangeli (Lb2 A2), Eleonora Asciutti (Ld S1); terzo gradino del podio per Benedetta Migliosi (Ld S1) e Michela Sciamannini (Lc S2). Hanno preso parte all’evento con esercizi individuali con attrezzi anche Elisa Centurelli (4°), Asia Sinibaldi (6°) e Angelica Gilioni (6°). Soddisfazione per l’Asd Gymnica in particolar modo per «il clima di amicizia e sportività che sempre si respira in società».