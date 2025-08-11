di S.F.

Recupero e ‘conversione’ da calcio a rugby dell’impianto sportivo ‘Bernardini’ di Collescipoli a Terni, primo step dopo il corposo finanziamento ottenuto grazie al bando ‘Sport e periferie’ 2024. Il Comune ha affidato la progettazione di fattibilità tecnica-economica ed esecutiva, nonché il lavoro tecnico sulla componente geologica: tutto in mano all’architetto Gabriele Ghiglioni di Spoleto e il geologo Giuseppe Caracciolo di Terni.

IL PROGETTO DA 1,3 MILIONI DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO

Ghiglioni si occuperà dei due livelli di progettazione previsti – è mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti denominato Collescipoli Tre – per un importo di 61.910 euro. Che salgono a 78.552 euro considerando l’Iva ed Inarcassa. I servizi tecnici per la componente geologica invece sono per Caracciolo: in questo caso il via libera vale un importo complessivo di 16.240 euro. In ballo c’è anche la riqualificazione degli spogliatoi.

GIUGNO 2021, IL TOUR NELLA STRUTTURA: PERENNE DEGRADO

Palazzo Spada per l’intervento ha in mano 1,3 milioni di euro di quadro economico. In maggior misura (1 milione) proveniente da fondi statali grazie al bando, i restanti 300 mila euro di cofinanziamento comunale. Il totale dei lavori è quantificato in 992.420 euro ed a seguirli sarà in prima battuta il responsabile unico di progetto, il funzionario con elevata qualificazione Matteo Bongarzone. A firmare gli affidamenti è invece il dirigente Federico Nannurelli.