Terni, il ‘Bernardini’ di Collescipoli in perenne degrado

Se ne parla da due anni e l’ultimo passaggio riguarda l’approvazione in giunta di un progetto da 700 mila euro – tentativo con ‘Sport e periferie’ 2020 – per rimetterlo in sesto. In concreto non si è mosso nulla e basta fare un paio di metri – in teoria non ci dovrebbe essere possibilità di entrare, la realtà è diversa – per capire il livello del degrado: il discorso riguarda il campo sportivo ‘Carlo Bernardini’ di Collescipoli, in attesa di riqualificazione. Coppe in terra, rifiuti, confusione e problemi in serie per la struttura che in passato ha visto protagonisti tanti giovani calciatori del territorio. Un peccato vederlo in queste condizioni. Non l’unico del territorio a versare in questo stato.

