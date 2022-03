Terni, Campomicciolo: perde il controllo dell’auto e danneggia impianto idrico

Incidente stradale autonomo nella tarda serata di sabato, poco dopo le ore 23, in via Campomicciolo a Terni. Un 20enne (M.D.B.) al volante di un’auto Fiat 500L, ne ha perso il controllo, finendo contro un impianto dell’acqua. Danni per quest’ultimo e per l’autovettura ma il giovane – fortunatamente – non ha riportato conseguenze fisiche. È stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni per le necessarie operazioni di messa in sicurezza e gli agenti della polizia Locale ternana per ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su