Terni, Campomicciolo: spaccia e ha reddito di cittadinanza. Arresto per un 34enne ternano

Un 34enne ternano (L.S. le sue iniziali) è stato arrestato venerdì dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per spaccio di droga. Il giovane è stato controllato a Campomicciolo dai militari in borghese che hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare: a casa aveva quattro panetti di hashish (circa 400 grammi) con sopra la foto della coppa del mondo di calcio per indicare la particolare ‘qualità’ del prodotto. Oltre a ciò, i carabinieri hanno trovato il classico materiale – bilancino compreso – per confezionare la droga da spacciare.

Il reddito di cittadinanza

Il 34enne, già noto per fatti analoghi e per reati predatori, è risultato percettore del reddito di cittadinanza, «motivo per il quale – spiega l’Arma – saranno avviate nei suoi confronti le procedure per la revoca del beneficio con l’ausilio del Nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Terni». Al termine degli accertamenti di rito e dopo la comunicazione alla procura di Terni che ha assunto la direzione delle attività d’indagine, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per sabato.