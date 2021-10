Terni, Campomicciolo: «Viviamo in una situazione al limite»

La protesta giunge dal condominio di via Scarpettella 5 nella zona di Campomicciolo, a Terni. «Rispetto agli altri quattro palazzi che hanno diritto ai secchioni dell’immondizia – spiega una residente – il civico 5 è costretto a usare le mastelle familiari e l’Asm non si degna di fare la raccolta rifiuti puntualmente. Oltre alle mastelle blu per la raccolta carta di giovedì, non svuotate, ci sono, ancora solo in parte, le mastelle gialle per la plastica e diversi sacchi che debordano pronti per la raccolta di sabato, se passeranno. Non è certo la prima volta che accade – prosegue la condomina – per non parlare della raccolta dell’indifferenziato il mercoledì in piena estate in tarda serata. Ciò comporta cattivi odori e sporcizia che quando c’è vento si sparge su tutto il piazzale. Tutto ciò dopo le perentorie ‘raccomandazioni’ di utilizzare sacchetti chiusi all’interno delle mastelle da quando c’è l’epidemia di Covid. Naturalmente le ingenti tasse per la raccolta sono regolarmente pagate. Nemmeno a parlarne di contattare telefonicamente l’azienda: sono mesi ormai che i telefoni sono muti».

