Terni: cane abbaia per ore sul balcone. Usl2 e polizia Locale in azione

Lasciato per ore sul balcone, avrebbe trascorso l’intera giornata abbaiando, fino a quando alcuni residenti della zona – il fatto è accaduto giovedì in via Oberdan, a Terni – non hanno chiamato le forze dell’ordine per mettere fine a quella situazione che ha fatto preoccupare e non poco per le condizioni dell’animale, un cane meticcio. Sul posto – di pomeriggio, una volta avvertiti – si sono così portati gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della polizia Locale di Terni e quindi gli addetti del servizio veterinario della Usl Umbria 2. Il padrone di casa, e del cane, era al lavoro e l’abitazione è stata aperta da un conoscente che aveva la disponibilità delle chiavi: una volta dentro, è stato possibile verificare le condizioni di salute dell’animale – apparentemente buone – che è stato poi affidato, temporaneamente, al conoscente dell’uomo.

Condividi questo articolo su