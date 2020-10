Gioie dal canottaggio ternano: altri due trionfi tricolori

Un weekend straordinario per il Circolo Lavoratori Terni in occasione dei campionati italiani – tutte le categorie – sul bacino remiero della Schiranna, a Varese. Perché in casa gialloblù si festeggiano altri titoli tricolore conquistati in terra lombarda: Matteo Mulas ha trionfato nel singolo pesi leggeri con il tempo di 7’11.33 davanti a Giulio Acernese della Roma CC (gap di oltre tre secondi per lui) e il compagno di squadra Matteo Tonelli, già vincitore tra gli under 23 nella giornata di venerdì. Medaglia d’oro anche per Francesco Pallozzi e Lorenzo Pecorari nel doppio junior: gli atleti del CLT hanno vinto in 6’45.08 precedendo Enea Tamborini-Nicolò Bizzozero del Gavirate e il duo Joseph Marco Tognazzi-Andrea Rossetti del Bissolati. Tre volte sul gradino più alto in poche ore, decisamente un bottino di assoluto rilievo. Grande soddisfazione in particolar modo per il tecnico, Fabio Poletti.

