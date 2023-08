Terni, canottaggio: Tonelli al mondiale assoluto. Il 22enne a caccia del podio

Un ternano alla prova del campionato del mondo assoluto. Matteo Tonelli è pronto: il 22enne canottiere ternano sarà protagonista dal 3 al 10 settembre sul bacino remiero dell’Ada Ciganlija di Belgrado (Serbia) e in guiornata il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha reso note le formazioni che scenderanno in acqua per tentare di conquistare i podi iridati.

Tonelli in gara

Tonelli sarà di scena nel quattro di coppia pesi leggeri in compagbia di Pietro Willy Ruta, Luca Borgonovo e Nicolò Demiliani, in uno dei 23 equipaggi azzurri. La competizione mondiale vedrà protagonisti oltre 1.000 atleti provenienti da 73 nazioni. Si inizia dalle batterie per poi arrivare da venerdì pomeriggio alle prime finali A.