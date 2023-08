‘Terni canta Endrigo’: i giovani coinvolti in largo Mazzancolli

Sono ventisei i giovani che, nel primo weekend di settembre, prenderanno parte al ‘Terni Canta Endrigo’ in largo Mazzancolli. Le serate si svolgeranno nel centro cittadino grazie alla collaborazione dei commercianti di via Cavour.

Riproposizione brani Endrigo

«La prima parte della serata – spiegano gli organizzatori – di domenica 3 settembre, è questa una novità, vedrà come protagonisti alcuni giovanissimi cantanti per ricordare l’importante produzione musicale di Endrigo di canzoni per bambini. Il cast di questa edizione è formato in gran parte cantanti e band cittadine con qualche eccezione anche da fuori provincia e regione. Diversi partecipanti ci sono stati segnalati da alcune delle scuole di musica della citta’ (Vocal Master, Intelligent Keyboard School, We Lab, Centro Diffusione Arte e Musica Scuola S.Albasini, Musikarte) mentre altri si sono autonomamente proposti. Questi giovani avranno modo di farsi apprezzare attraverso i loro brani inediti e con la riproposizione di brani di Endrigo, liberamente scelti. È previsto un premio Pagine Si per il miglior testo inedito e un premio B&V assicura per la miglior interpretazione del brano di Endrigo. Le serate saranno presentate da Alessandro Cavalieri». Gli appuntamenti sono fissati per l’1, il 2 ed il 3 settembre.

I nomi

Tony Bartolotta, Corpo Celeste, Cristian Astolfi e Alessia Cammeresi, Luca Giovannelli, Margherita Paggio, Veronica Neri, Asia Tolomei, Federico Marasci, Alterni Interni – Bandm Mogano – Band, Raiders – Band, Giulia Muti, Barbara Perello, Giacomo Pedini, Devid Lo Storto, Leonardo Missinato, Melike Torishita,, Filippo Manzoni, Ludovica Poggiani, Carlo Cardoso, Azzurra Uccellini, Lucia Quaglietti, Ludovica Leonardi, Veronica Bordacchini, Martina Favilli, Giulia Befani, Vittorio Vetturani ed Edoardo Biancafarina. Per ulteriori info c’è il portale www.tributoendrigo.it.