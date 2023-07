Terni: Irene Grandi in concerto a Villalago per il ‘Tributo a Sergio Endrigo’

L’11° edizione del ‘Tributo a Sergio Endrigo’ si svolgerà dal 1° al 3 settembre a Terni, con conclusione il 6 settembre quando Irene Grandi sarà protagonista nella splendida cornice di Villalago di Piediluco.

Il ‘Tributo a Sergio Endrigo’

«Continuiamo a puntare sulle nuove generazioni – spiegano gli organizzatori dell’associazione ‘Terni città futura’ – convinti che per i successi del futuro si possa e si debba attingere al grande patrimonio della canzone italiana di cui Endrigo è stato indiscusso protagonista. Fin dalla prima edizione abbiamo scelto di valorizzare angoli della nostra città per farli conoscere e riscoprire: per questo le serate del contest musicale ‘Terni canta Endrigo’ quest’anno animeranno largo Mazzancolli e via Cavour. Per la serata principale è stata scelta Villalago, la villa di fine ottocento del barone Franchetti che domina il lago di Piediluco; un luogo splendido da sempre nella memoria e nel cuore dei ternani, purtroppo troppo a lungo dimenticato e che speriamo possa tornare presto a splendere e a vivere di eventi ed iniziative. Era importante riportare proprio quest’anno la grande musica in questo luogo dove 50 anni fa, nel mese di agosto, prendeva il via Umbria Jazz. Sarà una serata esclusiva ad ingresso limitato e tra pochi giorni inizierà la prevendita dei biglietti».

Irene Grandi

«Come ormai da formula consolidata della nostra iniziativa – proseguono gli organizzatori – Irene Grandi proporrà alcuni brani di Endrigo che si fonderanno con quelli del suo repertorio e le ultime eleganti e ricercate interpretazioni blues. Indiscussa protagonista della musica italiana, Irene Grandi vanta una carriera lunga tre decenni, durante i quali ha sviluppato uno stile musicale eclettico che attinge dal pop, dal rock, dal soul, dal jazz e dal blues. Siamo certi che anche questa sarà un’edizione memorabile per un festival che si fregia, come pochi in questa città, di aver superato le dieci edizioni e che anno dopo anno ha visto conseguire sempre maggiore successo e apprezzamento di pubblico; grazie alla scelta di rinnovare protagonisti e luoghi. Siamo certi – concludono da ‘Terni città futura’ – che il ‘Tributo Endrigo’ anche stavolta saprà profondere grandi emozioni con ottima musica in affascinati scenari». Presto i biglietti saranno in vendita sul circuito Ticketitalia e a Terni presso New Sinfony, in Galleria del Corso.