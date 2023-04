Maltempo atteso nel weekend e senza aspettare troppo c’è già la decisione. Non ci sarà la sfilata dei carri per l’edizione 2023 del Cantamaggio a Terni: lo rende noto l’Ente del presidente Maurizio Castellani. «Rinviata a data da destinarsi», viene specificato. Nell’ultimo comunicato era invece stata prospettata la data del 6 maggio per l’appuntamento, la stessa della ‘Notte rosa’. Problemi di concomitanza?

