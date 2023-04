Giro d’Italia a Terni, ok ad anticipazione di cassa da 100 mila euro per il 13 maggio

di S.F.

Un’anticipazione di cassa da 100 mila euro per sostenere le spese utili alla realizzazione della tappa Terni-Fossombrone del 13 maggio, l’8° del Giro d’Italia 2023. Il via libera è arrivato giovedì nel primo pomeriggio con una maxi delibera da trentacinque pagine, comprensiva della convenzione tra il Comune e Rcs Sport per lo sviluppo del servizio che sarà firmata dal dirigente ad interim allo sviluppo economico Claudio Bedini e Paolo Giacomo Bellino per la società milanese.

L’anticipazione a cinque zeri riguarda il finanziamento – 50 mila euro a testa – di Regione e fondazione Carit: saranno accertati e impegnati in un secondo momento dopo la rendicontazione delle spese. Nell’atto viene riepilogata anche l’organizzazione per la ‘Notte rosa’ del 6 maggio che, tra l’altro, potrebbe coincidere con la sfilata dei carri per il Cantamaggio 2023 in caso di maltempo in questo weekend: il perimetro di iniziative riguarda Viale Mazzini, Piazza Buozzi, Via Castello, Via Cerquetelli, Rotonda R Angelini, Viale Lungonera Cimarelli, Rotonda dei Partigiani, Viale Guglielmi, Via Vittime delle Foibe, Rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del Popolo, Largo Frankl, Via dell’Annunziata, Piazzale Briccialdi, Viale Giannelli, Via Cavour, Viale Porta Sant’Angelo, Via Botticelli, Piazza Dalmazia, Via delle Vittoria, Viale C. Battisti e Piazza Tacito». La fascia oraria prevista va dalle 18 alle 1 del 7 maggio, durante le quali le attività commerciali ed i pubblici esercizi potranno «organizzare eventi e iniziative con allestimenti di colore rosa previa adesione e senza oneri per l’amministrazione». Poteva mancare la ‘cabina di regia’? Chiare che no. Se ne occuperanno il sindaco Leonardo Latini, l’assessore allo sport Elena Proietti ed i dirigenti ai lavori pubblici, sviluppo economico e polizia Locale (o loro delegati). Il coordinatore generale sarà in ogni caso Bedini.