Capodanno Rai in Ast, scelta location palco. Confronto sui posti

L’organizzazione generale dell’evento, percorsi, parcheggi, spazi, palco e posti a sedere a disposizione per il pubblico. Tutte tematiche di cui si è parlato giovedì mattina in Ast in un sopralluogo ricognitivo in vista de ‘L’Anno che verrà’, vale a dire il Capodanno a firma Rai che quest’anno sarà ospitato a Terni – si sarebbe dovuto svolgere nel 2020, poi il rinvio – al parco 4 dell’azienda: mirino in particolar modo sul posizionamento (sarà sul lato esterno, di spalle alla palazzina di fronte all’ingresso in viale Brin) del maxi palco al chiuso che vedrà protagonisti il conduttore, Amadeus, ed i numerosi artisti che si alterneranno nel corso della serata. Da ciò che si apprende per ora non c’è la chiusura del cerchio sulla cifra dei posti: si parte da una base di 600, il confronto è ancora aperto. Il parcheggio sarà utilizzato per gli ospiti. Impegnati in prima battuta per il piano sicurezza ed i cantieri di preparazione il geometra Giuliano Lausi e l’ingegnere Francesco Rosati della Cooper & Stock S.p.A.. Nei prossimi giorni è atteso l’ok in Regione per la convenzione aggiornata.

IL PARCO 4 DELL’AST, SEDE DELL’EVENTO – VIDEO

LA CONVENZIONE PREDISPOSTA PER L’EVENTO 2020