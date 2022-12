Terni, caro materie sottopasso via Aroldi: mutuo 20ennale per l’aumento

di S.F.

Sottopasso di via Aroldi a Terni, si va di altro mutuo ventennale – il primo era già stato approvato in estate per 1,2 milioni di euro – per il II lotto funzionale. Come noto di mezzo c’è il caro materie prime e l’incremento del quadro economico per chiudere l’operazione e ora si formalizza il tutto con Cassa depositi e prestiti. A seguire la procedura è al responsabile del procedimento Alessia Almadori. Da ricordare che in commissione era stato fatto presente che i 250 mila euro provenivano da fondi per l’ex convento di Colle dell’Oro.

IL MUTUO VENTENNALE ESTIVO PER IL II LOTTO

I 250 MILA EURO E L’EX CONVENTO DI COLLE DELL’ORO

Nuovo mutuo

Un passaggio necessario in seguito all’aumento di 250 mila euro per i prezzi in ascesa delle materie prime, circa il 20% in più rispetto alla cifra originaria. Che si fa dunque? Serve la copertura e dunque ecco che c’è il via libera all’iter per formalizzare il contratto di prestito che, come nel primo caso, avrà durata ventennale con tasso fisso. E quaranta rate semestrali di ammortamento a valere sulle entrate riguardanti i primi tre titoli di bilancio.