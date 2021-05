Terni, Carrefour Market addio: si tratta per salvare 18 lavoratori

di F.L.

La chiusura del punto vendita di via Bramante, a Terni, è fissata per il 31 maggio, i 18 lavoratori in servizio l’hanno saputo solo nei primi giorni del mese. Una prassi che sarebbe stata utilizzata dalla catena di supermercati Carrefour anche nella recente cessazione dell’attività a Camerano (Ancona), e per questo contestata dai sindacati di categoria. Ma la scelta ormai è fatta.

La trattativa

Lunedì i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil incontreranno i lavoratori per un confronto sul da farsi, in attesa che l’azienda metta nero su bianco possibili soluzioni per loro. Le prospettive che si aprono, sulla scorta di quanto già avvenuto in occasione dell’ultima chiusura nelle Marche, sarebbero il trasferimento dei dipendenti verso altri punti vendita – ma non vicini, forse L’Aquila e Roma potrebbero essere le opzioni disponibili nel centro Italia -, oppure il riconoscimento di una buonuscita.

Non più h24

Dopo 16 anni di attività contraddistinti da alti e bassi, il Carrefour Market è dunque destinato a chiudere i battenti. Nel 2020 la catena della grande distribuzione francese ha registrato un forte passivo e così a farne le spese sono i punti vendita le cui perdite sono più difficili da sostenere. Per Terni il punto vendita di via Bramante in passato ha rappresentato una novità per essere stato il primo in città ad essere aperto h24. Una formula questa abbandonata con l’arrivo della pandemia, che sembra aver dato il ko finale. Ora una ventina di famiglie – si parla di lavoratori tra i 30 e i 50 anni – attendono di sapere cosa ne sarà del proprio futuro.