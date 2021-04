Terni, ‘Casa musiche’ e ciclabile Rivo: novità nel piano triennale

di S.F.

Mezzo milione per la manutenzione e la rifunzionalizzazione della ‘Casa delle Musiche’ di borgo Bovio e quasi 700 mila euro in più per la realizzazione della tanto attesa pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e borgo Rivo. Sono le principali novità riguardanti gli emendamenti del piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023: via libera alle modifiche rispetto al documento originario già approvato dall’esecutivo.

CICLABILE TERNI-RIVO: L’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE

La ciclabile

Per la realizzazione del collegamento si passa da un’entrata vincolata – prevista per l’annualità 2002 – di poco superiore ai 317 mila euro legata ai fondi dell’allora Mattm a quota 1 milione di euro: l’integrazione del finanziamento arriva per via della partecipazione di palazzo Spada al bando rigenerazione urbana del Dpcm dello scorso 21 gennaio. Il responsabile del procedimento in questo caso è Federico Nannurelli.

‘CASA MUSICHE’: «CERCHIAMO PARTNER»

La ‘Casa delle musiche’

Stesso discorso per la struttura – in stato di abbandono da anni e più volte al centro di interrogazioni/atti di indirizzo per venirne a capo – di borgo Bovio. Nel precedente piano non era presente nella lista triennale: con l’emendamento spunta mezzo milione di euro (entrate vincolate) per l’annualità 2023 con responsabilità a capo dell’architetto Mauro Cinti. Tutto da vedere se poi si muoverà qualcosa in concreto. Da segnalare anche i 200 mila euro inseriti per la manutenzione – sempre appoggiandosi al bando di rigenerazione urbana – della sala Montesi a Marmore.