Terni, casting aperti per ‘Fuoriclasse talent’

Per ‘Fuoriclasse talent’, sabato 30 aprile al bar tavola-calda ‘La Maison’ a Terni, si svolgeranno i casting aperti a cantanti, ballerini, musicisti e attori provenienti da tutta l’Umbria. La convocazione è prevista alle 18 per il sound check e, dopo una cena tutti insieme, alle 21 prenderanno il via le selezioni. A giudicare le esibizioni saranno il cantautore Tony Riggi, il vocal coach e produttore Alex Lai, il produttore Umberto Canino e il talent scout Claudio Berardinelli. Il tutto si svolgerà seguendo le normative Covid in vigore in quel periodo. Per le iscrizioni si può inviare una mail a [email protected]

