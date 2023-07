Terni, cattivi odori a Maratta: nuovo protocollo per la 4Fish

Un nuovo protocollo sperimentale per l’abbattimento dei cattivi odori. Per la questione 4Fish si prova un’altra via dopo il recente ‘ultimatum’ lanciato dall’assessore all’ambiente Mascia Aniello: questo l’esito del confronto tra l’amministrazione comunale e l’azienda marchigiana con sede operativa in via Mercurio.

La questione

Il tête-à-tête ha coinvolto anche il vicesindaco Riccardo Corridore: «Da lunedì a Maratta la 4Fish adotterà un nuovo protocollo sperimentale per l’abbattimento dei cattivi odori. I risultati dovrebbero essere tangibili fin da subito, invito comunque i cittadini a vigilare ed eventualmente a segnalare ulteriori problemi», spiega il 54enne avvocato. «Si è trattato di un faccia a faccia positivo e molto franco: abbiamo ribadito che non siamo disponibili a tollerare ulteriori disagi della cittadinanza in particolare dei residenti e dei lavoratori della zona di Maratta. Abbiamo comunque preso atto che l’azienda ha messo rapidamente in campo nuove e stringenti misure alla luce delle recenti interlocuzioni con l’amministrazione comunale, in particolare con l’assessore all’ambiente Mascia Aniello». Funzionerà? Vedremo a stretto giro. La problematica va ormai avanti da anni.