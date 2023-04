Terni, c’è ancora chi crede in Papigno in chiave turistica

C’è chi ha deciso di darci un taglio per godersi un po’ di relax e, poco distante, chi ha provato a dare un po’ di linfa al borgo aprendo un’attività ricettiva. Parliamo di Papigno, dove nei giorni scorsi ha abbassato le serrande il Geo Market in piazza Di Giuli. A pochi metri di distanza, in via Carlo Neri, c’è invece chi di recente ha deciso di puntare su alloggi in affitto da mettere a disposizione dei viaggiatori: si tratta dei gestori de L’Anfora locazione turistica che, avendo un appartamento in affitto nella frazione, ha provato a dargli un altro valore. «Ogni volta che andava via l’inquilino – spiega Michela, originaria proprio di Papigno – era solo una rimessa. Così abbiamo deciso di provare con una locazione turistica sia per avere un opportunità lavorativa sia per rivalutare il paese ed il territorio». L’impatto finora è stato positivo: «Ci mettiamo impegno, amore e la nostra soddisfazione più grande oltre al profitto e fare sentire come a casa propria i nostri ospiti». La vicinanza con la cascata delle Marmore aiuta e non poco.

